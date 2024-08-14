Наливайченко считает, что сейчас бы Путин и его окружение не сделали, ситуация будет только ухудшаться для них.

Народный депутат Валентин Наливайченко убежден, что россияне не поддержат введение военного положения и объявления мобилизации и будут массово сдаваться в плен ВСУ.

Он напомнил, что сейчас в РФ объявили проведение контртеррористической операции в трех областях - в Курской, Брянской и Белгородской.

"Они объявляют проведение таких операций, потому что не могут в своей стране защитить собственных граждан. Путин и его окружение всегда блефуют, когда говорят, что они применят значительно более мощное оружие, чем они используют на поле боя", - сказал нардеп в эфире Еспресо.

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Наливайченко считает, что бы сейчас Путин и его окружение не сделали, ситуация будет только ухудшаться: в случае введения в России военного положения, он вынужден будет объявить о мобилизации.

"Однако он не может этого сделать. В Курской области во время нашей операции большое количество российских срочников сразу сдается в плен и это только на границе. Если представить, что во время военного положения в России сразу мобилизуют более 200 тыс. человек, то минимум 10% из них сразу будут сдаваться в плен. Путин ведет Россию к масштабной катастрофе. У него не осталось хороших сценариев. Чтобы он и его окружение не сделали, ситуация будет только ухудшаться", - пояснил нардеп.

Возможность мобилизации в РФ

Все большая нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повысить выплаты контрактникам, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. При этом пока признаков того, что это работает, мало. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле и Минобороны РФ.

"Региональные чиновники сейчас не выполняют в среднем более трети своих квот найма. .... Ситуация может заставить Россию начать новую мобилизацию. Официальные лица могут представить это как мероприятие ротации для отдыха войск на передовой. ... Призыв может начаться уже в конце этого года", - говорится в статье.

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