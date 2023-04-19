Шеремет заявил, что в России должна быть всеобщая мобилизация.

Депутат Госдумы Российской Федерации от временно оккупированного Крыма Михаил Шеремет намекнул на проведение в России всеобщей мобилизации.

"Должна быть всеобщая мобилизация. Мы должны воевать "всем миром", как говорится, и каждый должен чувствовать свою сопричастность вместе со страной. В настоящий момент вполне возможна [мобилизация]", – цитирует его слова российское издание The Moscow Times.

Отмечается, что Шеремет "предсказал" предыдущую волну мобилизации в России. Он заявил о ее проведении 12 сентября, и спустя неделю она была официально объявлена президентом РФ Владимиром Путиным.

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Мобилизация в России

11 апреля 2023 года Госдума Российской Федерации приняла поправки к законодательству, которыми уравняла бумажные и электронные повестки. Теперь отвертеться от призыва шансов у россиян практически нет, ведь повестка будет считаться полученной с момента ее публикации в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуги", а за ее игнорирование грозит ряд различных наказаний.

Военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает, что далее мобилизация в России будет распространяться не только на маленькие провинциальные города, но и на крупные. Для того, чтобы обеспечить показатели, военкоматы будут браться, к примеру, за жителей Москвы или Питера.

Кроме того, российские электронные повестки прокомментировали в британской разведке. Там это ноу-хау считают частью подготовки к более длительной войне против Украины, ведь внедрив электронные повестки, Россия решает свою главную проблему при мобилизации, а именно – уклонение от призыва.

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