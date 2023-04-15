Вручать повестки под роспись в России больше не обязательно.

Принятый на днях в России закон об электронных повестках является частью подготовки к длительной войне против Украины. Об этом сообщает британская разведка.

Отмечается, что главным последствием нового закона является возможность вручать повестки в электронном виде, что устранит главную проблему при мобилизации – уклонение от получения повестки. Теперь власти смогут наказывать уклонистов, автоматически ограничивая права на работу и ограничивая поездки за границу.

"Россия на данный момент уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск. Однако эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к набору живой силы, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", – считают в британской разведке.

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Закон об электронных повестках в России

На этой неделе российский парламент утвердил новый закон о едином реестре военнообязанных и новом порядке вручения повесток. Хотя формально бумажные повестки остаются, де-факто они стали не нужны, потому что теперь повестка будет считаться врученной с момента отправки ее электронной версии. Т.е. уклониться от получения повестки стало невозможно.

Другим важным следствием закона является автоматическое поражение человека в правах, если он не отреагировал на "вручение" ему электронной повестки. В частности гражданину запретят водить автомобиль, совершать сделки с недвижимостью, выезжать за границу и т.д. Уголовная ответственность тоже никуда не девается. Накануне Путин уже подписал этот закон.

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