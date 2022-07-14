Оккупант поплатился за оскорбления и вернулся в РФ в гробу.

Украинские воины ликвидировали 27-летнего оккупанта из Мурома Пичугина Андрея Михайловича.

О ликвидации россиянина сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Захватчик в соцсетях называл украинцев "хохл*ми" и писал другие оскорбления.

В то же время росСМИ сообщили, что Пичугин имел жену, 3-летнюю дочь и 6-месячного сына. Оккупант был старшим лейтенантом Вооруженных сил РФ и связистом.

Его успешно "денацифицировали" в Украине 6 июля. Пичугина похоронят в Муромском районе Владимирской области. За "достижения" на "спецоперации" Пичугина посмертно представлен к так называемому ордену мужества.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского полковника Алексея Горобца, который был командиром 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ.

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