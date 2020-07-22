Доходило до секса: российского знатока "Что? Где? Когда?" уличили в педофилии

В 10 классе будущая журналистка Екатерина Аренина ходила на тренировки по «Что? Где? Когда?» к своему учителю по географии Скипскому, где он ее и домогался.

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина обвинила знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Об этом она написала в Twitter.

Девушка призналась, что Скипский приставал к ней, когда она была школьницей. В комментариях под ее постом несколько человек также рассказали аналогичные истории про знатока.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда «Что? Где? Когда?» Миша Скипский», - написала Аренина.

В 10 классе Аренина ходила на тренировки по «Что? Где? Когда?» к своему учителю по географии Скипскому. На занятиях он регулярно пошло шутил, а также звал ее пить кофе после уроков. Аренина призналась, что тогда считала это дружбой. В 2010 году Скипский попытался поцеловать ее, после чего они перестали «пить кофе».

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«Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда», - поделилась журналистка.

Также, по словам Арениной, когда ей было 18 лет она переспала со Скипским, когда они случайно встретились за границей. Аренина подчеркнула, что многие знают и о других случаях домогательств знатока к школьницам. Она отметила, что, несмотря на это, он до сих пор работает с детьми.

«Спасибо, что заговорила об этом. Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать», - написала в комментариях @JaneAlien. Девушка подчеркнула, что пыталась поговорить о домогательствах с учителями, однако они высмеивали ее.

Многие бывшие ученики и ученицы Скипского подтвердили, что он регулярно пошло шутил на занятиях.

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