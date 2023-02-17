Дипломатически скандал возник из-за отмены выступлений российских артистов в Италии.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Италию в дискриминации российских исполнителей и вызвали итальянского посла в Москве для соответствующего разговора. Также Москва обвинила Рим в военной помощи Украине.

Как отмечает российский "Коммерсант", речь идет об отмене концертов ряда российских исполнителей в Италии. В начале февраля активисты организации Arts Against Aggression добились отмены концертов пианиста Дениса Мацуева в Бергамо и Брешии. Кроме того, они требуют отмены выступления оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо.

В заявлении МИД РФ отметили, что российских артистов дискредитировали по национальному признаку, и что это - недопустимое поведение в контексте сохранения "пространства мировой культуры".

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"Эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку", - цитирует издание.

Также с послом провели "воспитательные" беседы по поводу участия Италии в поставках "киевскому режиму вооружений и военной техники".

Военные поставки Италии Украине

Напомним, что Италия совместно с Францией договорилась передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T. Как отметил глава МИД Италии Антонио Таяни, оружие могут развернуть уже в течении ближайших двух месяцев.

Также на днях премьер Италии Джорджия Мелони допустила отправку истребителей в Украину. Она заявила, что все зависит от баланса международного сообщества в этом вопросе.

16 февраля итальянский министр обороны Гвидо Крозетто анонсировал, что в шестом пакете помощи для Украины Рим предоставит средства от ядерного, биологического и химического оружия.

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