Рим предоставит необходимые средства в своем очередном пакете помощи для Украины

В шестом пакете помощи Италии для Украины Рим предоставит средства от ядерного, биологического и химического оружия. Как заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, Киев лично обратился к Италии с таким списком.

Кроме защитного снаряжения Рим также окажет и гуманитарную помощь.

"Украина недавно обратилась к Италии с просьбой о средствах защиты от ядерного оружия, биологического и химического. Мы предоставим их вместе с гражданской помощью, генераторами, одеялами, они менее заслуживают внимания, чем танки, но они также вызывают больше беспокойства", - говорится в заявлении главы Минобороны Италии.

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Отметим, что сегодня представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил несмотря на на "хваление" ядерным потенциалом Россия не удастся к реальной ядерной атаке. Также в ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заявил, что Москва обращается с ядерным оружием довольно безответственно и опрометчиво, хотя риск ее применения остается довольно низок.

Очередные разговоры о возможности применения Москвой ядерного оружия начались после активизации в морях транспорта, который несет ядерные боеголовки. Недавно РФ впервые за 30 лет вывела в открытые воды такие корабли. В связи с этим Норвегия заявила, что риск использования тактического ядерного оружия в водах Арктики увеличился.