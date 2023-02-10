Джорджия Мелони уверена, что помощь Украине – это работа на мир.

Италия и Франция в ближайшие дни сделают окончательное заявление об отправке в Украину системы ПВО Samp-T. При этом Италия не исключает передачу Украине боевых самолетов, если будет совместное решение Запада.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции по итогам европейского саммита, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Позиция Италии в отношении Украины предельно ясна и последовательна. Италия полностью привержена делу финансовой, военной и гуманитарной помощи. Я повторила это Зеленскому, с которым разговаривала", — сказала она.

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Мелони подтвердила отправку системы Samp-T в Киев, которую совместно предоставляют Италия и Франция.

"Мы продвигаемся оперативно и в в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно", – заявила она.

Комментируя тему возможной передачи Украине боевых самолетов, премьер Италии сослалась на необходимость согласованного решения, но не исключила такую возможность.

"Мы готовы выполнить свою часть работы на 100 процентов. Это зависит от баланса международного сообщества. Я абсолютно не согласна с тем, что военная помощь ведет к эскалации войны. Кто помогает Украине, тот работает на мир", – заявила Мелони.

Война в Украине – помощь со стороны Италии

С начала полномасштабного российского вторжения Италия утвердила пять пакетов военной помощи Украине. При этом в МИД Италии заявили, что готовы передавать украинской армии только оборонительное вооружение, но не наступательное.

В настоящее время Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Пока не вполне ясно, войдет ли в него давно обещанная система ПВО Samp-T, или это будет отдельная партия вооружений.

Ранее итальянцы помогали Украине поставками артиллерии – как ствольной, так и реактивной.

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