Страна готова предоставлять оборонительное оружие.

Италия готова продолжать защищать независимость Украины, передавая оружие, необходимое для обороны.

Но о передаче наступательного вооружения речи не идет, заявил министр иностранных дел Антонио Таяни в эфире Rai3.

"Военная ситуация в Украине очень сложная, мы очень обеспокоены. Мы все работаем на мир и мы, как решил парламент, готовы отправить оборонительное оружие. Мы никогда не будем отправлять наступательное оружие, потому что мы не воюем с Россией. Мы ничего не имеем с русским народом, мы только защищаем независимость Украины", – заявил министр.

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Позиция Италии относительно войны в Украине - что нужно знать

На прошлой неделе глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поставила Украине военную помощь на общую сумму около миллиарда евро. Речь идет о пяти пакетах военной помощи. Он также сообщил, что готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО.

Ранее в этом месяце правительство Италии одобрило решение поставить Украине батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая поможет отбиваться от самолетов, ракет и беспилотников. Вскоре стало известно, власти Италии и Франции совместно закажут крупную партию из 700 ракет Aster-30, стоимость которых составит 2 млрд евро этого комплекса.

В октябре прошлого года Джорджа Мелони, только ставшая премьер-министром Италии, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать нашу страну в борьбе с российским агрессором. Также было анонсировано, что до конца зимы она посетит Украину с рабочим визитом.

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