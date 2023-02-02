При этом глава итальянского МИДа не стал делать прогноз относительно дальнейшего хода войны.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T, который Украине совместно передадут Италия и Франция, может быть развернут в течение двух месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью телеканалу Rai. "(SAMP/T - ред.) будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", – уточнил итальянский министр.

Говоря о дальнейшем ходе войны в Украине, Таяни отметил, что "прогноз делать трудно", но, по его мнению, РФ "непременно будет искать выход из сложившейся ситуации и поэтому международное сообщество должно "посвятить себя защите украинской независимости и работать ради достижения мира".

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Также итальянский министр отказался делать прогноз относительно освобождения аннексированного Крыма и других оккупированных украинских территорий.

Что такое SAMP / T

Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T - совместная франко-итальянская разработка, в основе которой лежит ракета-перехватчик ASTER 30 и радарный комплекс Arabel. Этот ЗРК может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно. Главным преимуществом этого ЗРК является его способность сбивать баллистические ракеты.

ЗРК SAMP / T для Украины

Вряд Италии одобрил решение предоставить Украине батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP / T. По словам главы МИД Антонио Таяни, Италия работала с французами над вопросом отправления этого ЗРК Украине.

28 января стало известно, что Франция и Италия уже достигли договоренности о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster для этого ЗРК. Закупка обойдется странам в 2 млрд евро.

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