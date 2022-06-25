Инцидент не успели убрать из камер, он попал в записи литургии.

Глава Русской Православной церкви Владимир Гундяев (псевдо - Кирилл) упал во время литургии в церкви Новороссийска.

Глава РПЦ двигался к выходу под пение прихожан "Господи, помилуй" с крестом в руках, но поскользнулся на плитке и не удержал равновесие.

Прислужники не успели подать руку московскому патриарху, и тот упал на зад вместе с крестом.

Инцидент не успели убрать из камер, он попал в записи литургии.

Как писал УНИАН, 16 июня Великобритания внесла Кирилла в санкционный список за поддержку российской агрессии против Украины.

Однако судьба активов Гундяева в Евросоюзе еще под вопросом. Московского патриарха так и не внесли в шестой пакет санкций ЕС против РФ.

По данным СМИ, глава РПЦ владеет десятками резиденций в России, имеет элитный автопарк и яхты; на его счетах хранятся миллионы долларов.

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