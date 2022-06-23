В 2020 году издание "Проект" нашло у семьи патриарха Кирилла имущества на 225 млн рублей.

Российский патриарх Кирилл (Гундяев) имеет квартиры в Москве и Питере, десятки резиденций, элитный автопарк и яхты. Он отдыхает во дворце под Геленджиком.

На счетах патриарха лежат миллионы долларов, но "аскетический образ жизни" оплачивают все россияне - и верующие, и атеисты. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Как же Кирилл заработал такие деньги. Истоки богатства поищем в 1990-х, когда он работал в отделе внешних церковных связей. Он тогда вкладывал во все. Но "золотой жилой" стал табак, который ввозили как необлагаемую налогом гуманитарку и продавали вдвое дороже. Тогда Кирилл получил прозвище "табачный король".

Кирилла избрали патриархом в 2009 году. В его гараже - много дорогих авто, а над облачением для патриарха трудятся десятки людей. На его руке как-то заметили часы стоимостью 30 тысяч долларов. На официальной фотограции эту деталь даже пытались затереть в фотошопе, но забыли об отражении часов на столе.

У него - пятикомнатная квартира в Москве с видом на храм Христа Спасителя. По слухам, у него - двое сыновей. Старший - бизнесмен, младший - священнослужитель. В 2020 году издание "Проект" нашло у семьи патриарха Кирилла имущества на 225 млн рублей. У него три квартиры, а ведь есть еще более 20 резиденций, которые ему предоставляет государство и церковь. Но самая скандальная резиденция - под Геленджиком, рядом с дворцом Путина. Ее стоительство обошлось в 22 млрд рублей, она - на территории заповедника.

В 2015 году Кирилла засняли во время летнего отпуска на яхте "Азимут" стоимостью 600 тысяч долларов.

Ранее правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В частности, ограничения коснутся главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Вас также могут заинтересовать новости: