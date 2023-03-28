Он подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников отправится на войну в Украину. Ранее он заявлял, что российские "добровольцы" идут на фронт, так как дома их "пилят" жены.

На митинге в поддержку так называемой "спецоперации" Шапошников рассказал, что подписал контракт с Министерством обороны России сроком на один год. В нем предусмотрена служба в зоне боевых действий на территории Украины. То есть бывший мэр Воркуты должен отправиться на войну. Информацией об этом поделились местные СМИ со ссылкой на слова Шапошникова.

Ранее чиновник отметился скандальным заявлением о так называемых российских "добровольцах", которые уезжают на войну против Украины. Он сказал: "Где-то процентов десять от "добровольцев", которые идут — не побоюсь этого слова — на фронт, они идут из-за того, что их жены, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни [...] Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт".

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