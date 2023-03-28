Эксперты считают, что реальные потери среди командующего состава армии РФ могут быть в два-три раза больше.

Число российских офицеров, погибших на войне против Украины, достигло отметки в 2 тысячи человек. Из-за сложности в пополнении руководящего состава армия РФ испытывает "офицерский" голод.

По словам военного аналитика Кирилла Михайлова, реальные потери среди российских офицеров в два-три раза выше, чем те, которые смогли подтвердить через открытые источники.

В свою очередь эксперт Павел Лузин отметил, что восполнить потери в руководстве армии крайне сложно восполнять.

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"Где взять других людей на место погибшего генерала, полковника, майора, подполковника? На их места подтягивают лейтенантов и капитанов. Это дезорганизует армию в моменте", - объяснил эксперт в комментарии "Важным историям".

По его словам, в результате Россия получит много новых молодых генералов, но на самом деле это плохо.

"У нынешних генералов за плечами учеба в советских военных училищах, у них есть системное мировоззрение. А нынешние офицеры выпуска 2010-х годов, которым для поступления в высшие военные училища было достаточно минимального балла по математике, русскому языку и обществознанию, уже испытали на себе последствия деградации системы военного образования: сплошное пластиковое победобесие и чинопочитание", - подытожил Лузин.

Потери России в Украине - что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки, 27 марта, украинские военные ликвидировали около 570 российских оккупантов. Таким образом общие потери РФ в войне против Украины достигли отметки примерно в 171 730 человек.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили сотни военной техники России.

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