Российский политик отметился обещаниями в честь выдуманного Путиным праздника - Дня воссоединения новых регионов с Россией.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оккупанты будут вести войну с Украиной "до полного уничтожения".

Соответствующим обещанием чиновник отметился в честь искусственного праздника, который 28 сентября узаконил указом Путин - "Дня воссоединения новых регионов с Россией".

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - заявил Медведев.

Бывший лидер РФ также намекнул, что вскоре Россия присоединит к себе еще больше украинских территорий, правда не уточнил, когда именно.

Путин создал для РФ новый фиктивный праздник

Напомним, 28 сентября лидер РФ Владимир Путин создал "праздник" оккупации в честь фиктивного присоединения части территорий Украины ("ЛДНР", а также части Запорожской и Херсонской областей) к РФ. Диктатор соответствующим указом обязал отмечать данный "праздник" 30 сентября.

Россия исчерпала свои тактические резервы в войне с Украиной

Тем временем войска РФ в Украине исчерпали свой тактический резерв во время изнурительных боев с ВСУ. Минобороны России вынужденно бросило на фронт свой стратегический резерв - новосозданные части 25-ой общевойсковой армии. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, речь идет о 12 тысячах военных, которых РФ собирала в течении последнего года из прежде разбитых подразделений в боях с Украиной.

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