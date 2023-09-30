Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оккупанты будут вести войну с Украиной "до полного уничтожения".
Соответствующим обещанием чиновник отметился в честь искусственного праздника, который 28 сентября узаконил указом Путин - "Дня воссоединения новых регионов с Россией".
"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - заявил Медведев.
Бывший лидер РФ также намекнул, что вскоре Россия присоединит к себе еще больше украинских территорий, правда не уточнил, когда именно.
Путин создал для РФ новый фиктивный праздник
Напомним, 28 сентября лидер РФ Владимир Путин создал "праздник" оккупации в честь фиктивного присоединения части территорий Украины ("ЛДНР", а также части Запорожской и Херсонской областей) к РФ. Диктатор соответствующим указом обязал отмечать данный "праздник" 30 сентября.
Россия исчерпала свои тактические резервы в войне с Украиной
Тем временем войска РФ в Украине исчерпали свой тактический резерв во время изнурительных боев с ВСУ. Минобороны России вынужденно бросило на фронт свой стратегический резерв - новосозданные части 25-ой общевойсковой армии. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
По его словам, речь идет о 12 тысячах военных, которых РФ собирала в течении последнего года из прежде разбитых подразделений в боях с Украиной.