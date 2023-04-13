Помимо прогноза о бессрочном конфликте, недавно обнародованный документ также предсказывает, как Зеленский и Путин будут реагировать на вызовы на поле боя.

Война в Украине будет продолжаться и в следующем году. 2023-й закончится тем, что обе стороны достигнут лишь "незначительных" территориальных приобретений в результате военных действий из-за "недостаточного количества войск и припасов для эффективных операций", пишет WP со ссылкой на "слитые" данные Пентагона.

Такой тупик, когда ни одна из сторон не достигает решающего преимущества, описывается в документе как "наиболее вероятный сценарий".

При этом обе стороны откажутся вести переговоры о прекращении войны.

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В прогнозе делается вывод, что, даже если Украина отвоюет "значительные" территории и нанесет "неприемлемые потери российским силам", что, по мнению американской разведки, маловероятно, завоевания страны не приведут к мирным переговорам. "Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", - говорится в документе.

Помимо прогноза о бессрочном конфликте, недавно обнародованный документ также предсказывает, как украинские и российские военные лидеры будут реагировать на вызовы на поле боя. Для украинской стороны, по мнению американских аналитиков, продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и "критике" того, как ведется война, "повысив вероятность смены руководства".

В то же время Украина, вероятно, усилит удары по самой России, и эта динамика встревожила некоторых американских официальных лиц, опасающихся, что такие удары могут вынудить Путина к эскалации конфликта или дать Китаю повод начать поставку боеприпасов русской армии.

Для российской стороны тупиковая ситуация вынудит Москву задействовать "деградированные резервы из-за сокращения боевой мощи". Кремль также, возможно, "ускорит" усилия "по интеграции" захваченных территорий в состав России.

В случае, если Россия нанесет значительный удар по Украине и захватит новые территории, Москва, скорее всего, попытается сменить власть Украины. А в случае получения решающего преимущества Украиной Киев, вероятно, "проведет более рискованные наступательные операции для получения дополнительных выгод".

В ответ можно ожидать, что Россия "усилит нетрадиционные атаки на Украину", хотя, что важно, "ядерное применение остается маловероятным". Официальные лица США прогнозируют, что Кремль вместо того, чтобы сдаться, предпочтет объявить "новую национальную мобилизацию" для продолжения боевых действий.

WP отмечает, что в недавно обнародованном документе США признаются, что тупиковая ситуация, которую Пентагон описывает как наиболее вероятный сценарий в 2023-м, может не сохраниться, если произойдут "существенные улучшения военного потенциала Украины или России".

Кроме того, такой анализ является изменчивым, а просочившиеся материалы могут не содержать нюансов, которые Соединенные Штаты собрали за несколько дней после их подготовки.

В сеть "слили" секретные документы Пентагона - что известно

NYT 7 апреля со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил о масштабной утечке данных по контрнаступлению Украины. Документы, размещенные в Telegram и Twitter содержали данные о нуждах ВСУ и искаженные оценки США по украинским и российским потерям.

Кроме того, документы также содержали неправдивую информацию по Британии, якобы готовности Египта - одного из союзников США - передать РФ до 40 тысяч ракет и тайной помощи пророссийской Сербии украинской армии.

Однако, как узнала команда Bellingcat, секретные материалы Минобороны США были размещены впервые на Discort не позднее января 2023 года. В настоящее время установить личность того, кто это сделал, для расследователей не удалось.

Politico писал, что утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками, и пока непонятно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию, которую многие уже называют одним из крупнейших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks. А на расследование утечки документов в США могут уйти месяцы, отмечал, в свою очередь, CNN.

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