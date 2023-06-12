В начале полномасштабного вторжения в Украину в Кремле были убеждены, что возьмут Киев "за три дня".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев все еще грезит захватом украинской столицы. И если путинской армии это не под силу, бывший президент РФ решил это "визуализировать" с помощью фотошопа.

В так называемый "день России", который страна-террорист празднует сегодня, Медведев в своем Телеграмм-канале опубликовал отфотошопленное фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский флаг. Он написал:

"Майдан Незалежності. Скоро - площадь России".

На такую выходку путиниста уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, он призвал передать экс-президенту России смирительную рубашку.

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", - написал он и добавил в свой пост снимок смирительной рубашки.

Планы России захватить Киев

В начале полномасштабного вторжения звучали заявления, что РФ "возьмет Киев за три дня". Но все попытки оказались провальными. Путинские военные несут колоссальные потери на украинском поле боя.

Весной 2022 года рашистов удалось остановить на подступах к столице - огромная колонна так и не попала в город.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время вторжения в Украину взяли с собой парадную форму: думали, что пройдут торжественным парадом по Крещатику.

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