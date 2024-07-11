Этими мечтательными размышлениями Медведев поделился на фоне саммита НАТО.

Медведев

Скандальный экс-президент РФ, действующий заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев истерично прокомментировал заявления НАТО по Украине, озвученные на саммите в Вашингтоне.

В своем Telegram-канале Медведев прокомментировал один из главных месседжей НАТО в отношении Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги заявили в вашингтонской Декларации Альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился или исчезновением Украины или исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - заявил Медведев. Видео дня

Членство Украины в НАТО: последние заявления

Страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В частности, там говорится о том, союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО, пишет Reuters. Кроме того, в тексте подтверждается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Публичном форуме НАТО в рамках саммита в Вашингтоне, намекнул, что членству Украины в Альянсе должно предшествовать прекращение войны.

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