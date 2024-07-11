Сийярто также раскритиковал изменение критериев хорошего союзника по НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что членство Украины в НАТО не представляется возможным из-за риска прямого конфликта с Россией.

"Он отметил противоречие в подходе НАТО, отметив, что, хотя некоторые лидеры предлагают более тесные связи, они знают, что полноправное членство невозможно", – написал в соцсети Х спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Кроме того, Сиярто подчеркнул, что Венгрия согласилась на декларацию саммита НАТО только с условием, что решение о будущем членстве Украины должно быть принято всеми государствами-членами Альянса единогласно.

Видео дня

"Он также раскритиковал изменение критериев хорошего союзника по НАТО, которые теперь, похоже, включают поддержку Украины, а не фокус на коллективной обороне и внутренней силе", – говорится в сообщении.

Членство Украины в НАТО: последние заявления

Страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В частности, там говорится о том, союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО, пишет Reuters. Кроме того, в тексте подтверждается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Публичном форуме НАТО в рамках саммита в Вашингтоне, намекнул, что членству Украины в Альянсе должно предшествовать прекращение войны.

Вас также могут заинтересовать новости: