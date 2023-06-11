Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта, подчеркнул президент.

Представители Международного уголовного суда в Гааге начали расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС, в результате которого были затоплены десятки населенных пунктов на юге Украины.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, представители МУС также видели собственными глазами, что российские оккупанты продолжают обстрелы затопленных в результате теракта территорий в то время, как там продолжается эвакуация.

"На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась. Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. Продолжается максимально циничными обстрелами затопленной территории, территории эвакуации", - сказал президент.

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Глава государства подчеркнул, что Украина уже способствует и в дальнейшем будет способствовать максимально независимому и объективному расследованию МУС.

"Все наши правоохранители и другие институты максимально вовлечены в этот процесс. Полный доступ к пострадавшим территориям, к свидетелям, всей информации, доказательствам. Важна полная и справедливая ответственность для российских террористов и самого государства-террориста. Это обязательное условие для того, чтобы в мире больше не было повторения такого зла", – сказал он.

Расследование техногенной катастрофы на Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты совершили подрыв предварительно заминированной дамбы Каховской ГЭС, в результате десятки населенных пунктов были затоплены.

Украина утверждала, что есть доказательства причастности высшего руководства РФ к теракту. Также украинская сторона подчеркивала, что уничтожить дамбу в результате обстрела невозможно, к тому же объект был заминирован врагом еще в прошлом году.

В Евросовете, Еврокомиссии, Канаде и Германии назвали Россию виновной в преступлении. Однако не все страны-партнеры Украины были готовы заявить, что именно страна-агрессор совершила это дерзкое преступление, спровоцировав крупнейшую за последние десятилетия техногенную катастрофу в Европе. В частности, США и Великобритания заявили, что изучают информацию о причастности РФ. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что "осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население", не упоминая Россию.

Президент Турции Эрдоган поднял вопрос о создании комиссии с участием экспертов от Украины, РФ, ООН и международного сообщества.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица подчеркивал, что проведению объективного расследования мешает оккупация территории российскими военными.

Кроме этого, Россия накануне теракта официально разрешила не расследовать аварии, которые происходят во время войны.

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