Противник сейчас прилагает все усилия, чтобы сохранить сухопутный коридор в Крым, отметили в ГУР Минобороны.

Россия передислоцирует на север Крыма новые воинские подразделения для удержания оккупированных территорий.

Враги сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"В этом состояла их идея захвата Донецкой области, побережье Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не является безопасным. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", - пояснил Черняк.

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Он проинформировал, что захватчики стягивают на север Крыма новые воинские подразделения и продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсонской области.

"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", - отметил представитель ГУР.

Новости об освобождении Крыма - что сообщалось

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Савченко говорил, что наши воины смогут начать освобождение Крым после деоккупации Мелитополя.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинская армия способна вернуть полуостров под контроль Киева уже к августу.

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева говорила, что противники опасаются наших военных.

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