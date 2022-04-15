Медиагруппа публично отказалась прекращать сотрудничество с российской пропагандисткой.

Активисты в Берлине требуют у медиагруппы Die Welt уволить бывшую сотрудницу российского "Первого канала" Марину Овсянникову.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Несколько сотен человек собрались под зданием медиагруппы Die Welt и скандировали "Долой Овсянникову! Стоп пропаганда!" и другие лозунги. Многие участники акции держали тематические плакаты и украинские флаги.

Активисты выражали возмущение тем, что Овсянникова будет писать для издания, в частности, освещать ситуацию в Украине.

"Овсянникова не должна получить работу в Германии после того, как много лет распространяла пропагандистские материалы в России", - говорит участница акции.

К протестующим вышел начальник международного отдела Die Welt Клаус Гейгер. Он сообщил, что медиагруппа не будет увольнять Овсянникову.

"Я не буду отворачиваться от этой женщины, и я не готов сделать то, о чем вы просите. Она на верной стороне истории", - сказал он.

Решение о трудоустройстве Овсянниковой медиаконцерн Axel Springer обнародовал 11 апреля.

Пропагандистка Марина Овсянникова: что о ней известно

Как писал УНИАН, 14 марта появилось видео, на котором Овсянникова якобы срывает эфир пропагандистского Первого канала, где работала 8 лет, выйдя в студию с антивоенным плакатом "Нет войне".

На видео она стала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывает "остановить войну" и "не верить пропаганде". Переключение на другой сюжет произошло не сразу, а телеведущая невозмутимо продолжила читать текст по суфлеру.

Правдивость видеозаписи и то, что на российском телевидении сохранились прямые эфиры, подвергали сомнению. Телеканал подтверждал, что "случился инцидент с посторонней в кадре".

Позже стало известно, что Овсянникова перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, записала обращение. В нем она назвала то, что сейчас происходит в Украине, "преступлением", а Россию "страной-агрессором". Ответственность за происходящее она возложила на президента России Владимира Путина.

После инцидента женщину быстро арестовали, но после уплаты штрафа отпустили. Как стало известно впоследствии, причиной стало именно обращение.

Вскоре Овсянникова в эфире итальянского телевидения призвала к снятию санкций с России.

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