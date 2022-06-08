Гуманитарный ад: оккупанты устроили для мариупольцев "голодные игры" (видео)

Отмечается, что сначала нужно записаться в очередь и подождать 2-3 дня. В день "очереди" нужно добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.

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