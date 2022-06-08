Получение гуманитарной помощи в оккупированном Мариуполе превратилась в квест / скрин видео

Российские оккупанты устроили для мариупольцев реальную борьбу за гуманитарку, поскольку другого источника еды у несчастных горожан просто нет.

Как сообщает в Telegram советник мэра Петр Андрющенко, этот процесс в Мариуполе происходит так:

  • Необходимо записаться в очередь, которая на два-три дня вперед.
  • В день "очереди" надо попасть в число первых 300 везунчиков уже живой очереди.
  • Выждать по жаре воду и набрать ее.
  • Получить продукты не очень хорошего качества, которые без холодильников быстро испортятся
  • За день-два снова идти за гуманитаркой.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевую воду.

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