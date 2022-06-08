Российские оккупанты устроили для мариупольцев реальную борьбу за гуманитарку, поскольку другого источника еды у несчастных горожан просто нет.
Как сообщает в Telegram советник мэра Петр Андрющенко, этот процесс в Мариуполе происходит так:
- Необходимо записаться в очередь, которая на два-три дня вперед.
- В день "очереди" надо попасть в число первых 300 везунчиков уже живой очереди.
- Выждать по жаре воду и набрать ее.
- Получить продукты не очень хорошего качества, которые без холодильников быстро испортятся
- За день-два снова идти за гуманитаркой.
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевую воду.