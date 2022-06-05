Основной причиной такой ситуации называют падение уровня воды в природных источниках ее сбора.

В Мариуполе в очереди за питьевой водой нужно стоять до двух суток.

Об этом в своем Telegram сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. На сейчас. Для получения питьевой воды теперь должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина - падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды из-за естественных причин - летней жары", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света и воды. Он практически разрушен российскими оккупантами.

20 мая городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в городе, однако, не имея компетентности, это приводит к массовому прорыву труб и подтоплениям. Позже он сообщил, что россияне не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

По данным Бойченко, в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей.