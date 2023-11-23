Захватчик попал на войну прямо из колонии год назад.

Русский диктатор Владимир Путин помиловал второго людоеда за участие в войне против Украины. Счастливчиком стал убийца из Сахалина Денис Горин.

Как сообщает The Moscow Times, людоед отправился на фронт из колонии в ноябре прошлого года, а сейчас находится дома. Соседи видели жестокого убийцу.

"Считай, на свободе, помилован. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", - сказал сосед Горина Дмитрий.

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Горин был впервые осужден в 2003 году за убийство и издевательства над телом убитого. Тогда его осудили на 10 лет строгого режима. За образцовое поведение он вышел из колонии в 2010 году.

В июне 2011-го братья Денис и Евгений Горины жестоко избили человека. Пока потерпевший был без сознания, брат Дениса добил его ножом. В январе 2012 года братья зарезали еще одного человека. Летом того же года правоохранители раскрыли четвертое убийство, совершенное Денисом. Оно произошло в ноябре 2010 года.

Тогда, согласно версии следствия, Горин сначала убил человека, а потом срезал с ног трупа мясо, промыл его, положил в холодильник, а потом съел. Суд приговорил Горина на 22 года исправительной колонии особого режима.

Путин отпускает убийц и насильников

После начала войны с Украиной в России на свободу регулярно выпускают убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. Помилование лично подписывает президент РФ Владимир Путин.

Недавно стало известно, что Путин помиловал осужденного по делу о ритуальных убийствах жителя Ярославля Николая Оголобяка. Он также пошел воевать против Украины и служил полгода в отряде "Шторм Z". После ранения он остался инвалидом.

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