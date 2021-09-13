Лана Дель Рей хочет "немного сузить свое окружение и продолжать развивать некоторые другие навыки и интересы".

Известная американская певица и автор песен Лана Дель Рей решила удалиться из всех социальных сетей и объяснила почему.

Перед удалением артистка опубликовала в Instagram видеообращение.

Все свои учетные записи в Facebook, в Instagram исполнительница деактивировала в воскресенье, 12 сентября.

"Привет, ребята, я просто хотела сообщить вам, что мы собираемся деактивировать наши учетные записи в социальных сетях. Просто потому, что у меня так много интересов и есть другая работа, которая требует конфиденциальности и чистоты", – заявила она.

Читайте такжеЛана Дель Рей и офицер полиции Шон Ларкин расстались"Я хочу сказать вам от всего сердца, просто спасибо за то, что вы продолжаете видеть меня сквозь музыку. Всегда важно быть наблюдателем. На данный момент я собираюсь немного сузить свое окружение и продолжать развивать некоторые другие навыки и интересы", – добавила она.

Лана Дель Рей: что известно о певице

Лана Дель Рей начала свою карьеру в 2005 году.

Мировая известность пришла к ней после выпуска ее дебютного сингла "Video Games" в 2011 году.

Дальнейшее признание певица после выпуска своего второго студийного альбома Born to Die.

В ноябре 2012 года исполнительница выпустила мини-альбом Paradise, который был номинирован на американскую музыкальную премию Грэмми в номинации "Лучший вокальный поп-альбом".

Всего она выпустила пять студийных альбомов.

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Автор: Катерина Шварц