Когда Владимир Владимирович Путин пел свою знаменитую частушку про "нравится, не нравится", он действительно никоим образом не имел в виду украинского коллегу Зеленского В. Обоснованно считается, что песнь об оптимистическом совокуплении Путина с мертвецом закрутилась в голове российского президента после тайного овладения целебным телом любимца России Владимира Вольфовича Жириновского, и вот почему.

Владимир Вольфович Жириновский известен в специфических медицинских кругах не только как большой друг Украины, борющейся против украинских оккупантов, но и как амбассадор лучшей в мире вакцины против коронавируса "Спутник V". Снедаемый страстью победить пагубную болезнь во всем мире раз и навсегда, Владимир Вольфович наколол себе русской прививкой истинные купола и по праву вошел в сокровищницу мирового иммунитета, ибо не осталось на его теле ни единого интимного места, где бы еще не побывал ловкий шприц вакцинатора.

Владимир Вольфович Жириновский известен в специфических медицинских кругах не только как большой друг Украины, борющейся против украинских оккупантов, но и как амбассадор лучшей в мире вакцины против коронавируса "Спутник V"

Таким образом, когда стало известно, что вакцинированный восемь раз подряд Жириновский уже вовсю булькает в больнице под ИВЛ с 75-процентным поражением легких, весь мир вздохнул с облегчением: полная победа русского человечества над коронавирусом стала близка как никогда.

Конечно же, Жириновский не может быть болен коронавирусом, потому что "Спутник V" - лучшая вакцина в мире, лучше русской вакцины - только русская медицина; русская профессура в один голос утверждает, что Владимир Вольфович также не может стать родоначальником новой прогрессивной антифашистской мутации ковида, потому что "мутации накапливаются, когда человек болеет коронавирусом хронически, месяцами".

Совсем же другое дело - когда такой человек, как Жириновский, хронически, месяцами прививается "Спутником", ведь нетрудно понять, что в подобном случае должна возникнуть противоположная мутация - супериммунитет, национальное достояние России! Не даром в Москве живо обсуждается идея отправить Владимира Вольфовича на выставку достижений народного хозяйства в Израиль - вовсе не из недоверия российской медицине, упаси боже, а токмо ради того, чтобы прославить ее успехи на весь мир.

По сообщениям российской прессы, на данный момент ситуация такова: Вольфовичу все лучше и лучше, соратников и родных уже не узнает, медики прогнозов не дают, Кобзон уже распевается перед концертом в честь нового зрителя. Пресс-служба ЛДПР, в свою очередь, настаивает, что родственников Жириновский, может, и не узнает, а вот соратников еще как узнает, просто сказать не может.

Короче, нравится, не нравится - терпи, Владимир Вольфович. Ничего не поделаешь, супериммунитетом надо делиться

Надо полагать, именно это обстоятельство и натолкнуло Владимира Владимировича Путина на его знаменитую оптимистическую частушку, мол, "лежит Вольфович в гробу, я подкрался и..!" Короче, нравится, не нравится - терпи, Владимир Вольфович. Ничего не поделаешь, супериммунитетом надо делиться, особенно с любимым президентом, а как этот супериммунитет еще подцепить, если не старым, добрым, неоднократно зарекомендовавшим себя путем? И Путину приятно, и Вольфовичу лестно. Как говорится, старик Владимир нас заметил и, в гроб сходя, благословил... Лепо, братцы!

...В это время, как известно, у Путина гостил глупый Макрон со своим смехотворно длинным антикоронавирусным столом. Вести переговоры за этим столом лидерам двух государств приходилось по телефону, глядя друг на друга в бинокль, и Путина такая трусливость собеседника очень веселила, ведь Макрону было невдомек, что Владимир Владимирович только что пришел со свидания с Вольфовичем - бодрый, удовлетворенный, накачанный супериммунитетом, что ему тот ковид!

Так и уехал Макрон из России не солоно хлебавши. А переигравший его Владимир Владимирович Путин, насладившись победой, снова вернулся в палату к Владимиру Вольфовичу, пока тот еще тепленький, даже, можно сказать, горяченький, с такой температуркой-то!

Так Россия окончательно победила ковид.

Василий Рыбников