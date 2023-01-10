Экс-главком Сухопутных войск России заступился за новоназначенного Лапина.

Скандального главу Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина резко осадили из-за их регулярной критики российского военного руководства.

Жестко прошелся по обоим экс-главком Сухопутных войск России, генерал Владимир Болдырев, комментируя их критику в адрес назначенного начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Александра Лапина

"Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди", - высказался Болдырев.

До этого сообщалось, как Кадыров и Пригожин резко высказались в адрес военного командования РФ после освобождения украинскими военными Лимана на Донетчине.

Именно тогда под их критику попал как раз Лапин, который на тот момент возглавлял Центральный военный округ. Кадыров призывал его "смывать кровь".

В американском Институте изучения войны (ISW) тогда сделали вывод, что Кадыров и Пригожин, являющиеся силовиками из ближайшего окружения Путина, своими заявлениями разбили попытки Кремля смягчить последствия поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: