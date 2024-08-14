Отмечается, что в регионе продолжает действовать режим КТО.

14 августа власти Курской области объявили об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково. Соответствующее решение было принято региональным оперштабом, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям", – сказал он в телеграм-канале.

Отмечается, что в регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО).

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"Ситуация в Курской области остается сложной, однако мы делаем все возможное, чтобы оказать необходимую помощь нашим жителям. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 8 тысяч курян, среди которых более 2200 детей. (...) Регион выдерживает все испытания. Я горжусь стойкостью и мужеством курян, а также хочу выразить искреннюю благодарность всем россиянам за их поддержку. Особую признательность выражаю Правительству Москвы за значительную помощь в это трудное время", – написал Смирнов.

Ситуация в Курской области

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции – "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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