Подорвавшего себя и товарища срочника спасли и выходили бойцы и медики ВСУ.

Российский срочник из Санкт-Петербурга по имени Фёдор рассказал корреспонденту УНИАН, как подорвал себя вместе с товарищем, когда ВСУ подошли к его позиции в Курской области.

"Я просто достал гранату. Он сказал: давай! Мы обнялись и кинули её на землю, сказали друг другу последние тёплые слова. У товарища тоже ранение ноги. На тот момент я уже три раза понимал, что ближе к смерти. Мы боялись сдаться в плен, мы не знали, что будет здесь. Мы боялись, что будут долгие и мучительные пытки. Но с учётом того, как это в реальности обстоит сейчас, я могу сказать только спасибо за то, что спасли мою жизнь и вылечили", - рассказал он.

По словам Фёдора, первую помощь ему оказали украинские военные. Они делились водой и сигаретами с пленными и приносили раненым лекарства из других блиндажей.

Бои в Курской области - последние новости

Украинский офицер по имени Владимир рассказал, что 6 августа, в первый день наступления в Курской области, ВСУ так быстро продвигались вперёд, что российские военные часто ошибались, принимая украинцев за своих.

По словам Владимира, одна из его частей уже в первый день заняла вторую линию обороны ВС РФ. Вскоре туда подъехали два российских военных грузовика.

"Около 100 российских солдат вышли из грузовиков и двинулись в сторону нашей позиции. Они не знали, что их вторая линия - это уже наша первая. Когда они подошли примерно на 60 метров, наши солдаты открыли огонь", - рассказал офицер.

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