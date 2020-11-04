В российском городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе мужчина в состоянии сильного опьянения залез в квартиру к незнакомой девушки и уснул рядом с ней.
Об этом говорится в сообщении местного управления МВД.
Как рассказала полицейским 21-летняя жительница города, после тяжелого трудового дня она вошла к себе в квартиру, но забыла закрыть дверь на замок, а ночью проснулась от того, что рядом с ней лежал незнакомый мужчина. Испугавшись, она стала кричать на незнакомца и требовала немедленно покинуть квартиру.
Тот ушел, но спустя два дня девушка обнаружила пропажу паспорта и денег, и заявила о произошедшем в дежурную часть.
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Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции составили фоторобот злоумышленника, которого вскоре задержали. Ним оказался 41-летний мужчина.
Как выяснилось, он возвращался из ночного кафе и по дороге зашел в подъезд чужого дома. Во время обыска по месту жительства мужчины был обнаружен паспорт на имя заявительницы и брелок от ее ключей.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, в отношении подозреваемого возбудили уголовное по статье «Кража» и заключили под стражу.
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