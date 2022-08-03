По словам кремлевского тирана, ракета "Циркон" способна поразить практически любую точку мира.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и военный эксперт Олег Жданов объяснили, насколько серьезно следует относиться к российским гиперзвуковым ракетам "Циркон".

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Путин заявил что в ближайшие месяцы Вооруженные силы РФ получат новейшие гиперзвуковые комплексы "Циркон", первым на боевое дежурство с ними выйдет фрегат "Адмирал Горшков". Эксперты рассказали, что собой представляют эти самые ракеты и стоит ли украинцам их бояться.

"В целом практически все гиперзвуковые комплексы в исполнении Российской Федерации звучат несколько странно, и нужно к ним относиться достаточно критично. Не так давно, несколько лет назад, они презентовали свою ракету "Кинжал" Х47-М, которой также пугали весь мир и заявляли, что являются первыми, кто создал гиперзвуковую ракету такого типа. Хотя впоследствии выяснилось, что это по сути просто ракета от РК "Искандер" типа 9М723, 9М728, только авиационного базирования", - отметил эксперт.

На сегодня говорить о том, что в Российской Федерации есть возможности для создания действительно качественного высокоэффективного гиперзвукового оружия не приходится. Это с оглядки опять-таки на их технические и технологические возможности.

Поэтому серьезно говорить о ракете "Циркон", о которой в принципе нет полноценной информации, кроме как пиара самой РФ, не приходится. По словам Коваленко, все современной оружие России - это по сути пиар и блеф.

Запускать ракету "Циркон" могут и другие корабли, только некоторые из них уже совсем в плохом состоянии.

По словам кремлевского тирана, ракета "Циркон" способна поразить практически любую точку мира. О создании этого гиперзвукового оружия Путин заявил еще несколько лет назад.

"Это старая сказка на новый лад. Дело в том, что ракетами "Циркон" он уже пугает нас восемь лет, и все ждут, когда же наконец они покажут эту ракету", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

Как заявили ранее в России, ракета "Циркон" способна развивать скорость около девяти махов, это примерно 11 тысяч километров в час. А также может уничтожать как морские, так и наземные цели. Но правда ли это, пока не известно, ведь на сегодня даже нет тактико-технических характеристик каких-то полноценных об этой ракете. Из разных источников дальность пуска этой ракеты от 400 километров до 1000 километров.

"Она, может быть, и есть в металле произведенная, но это если есть, то это лабораторные образцы, которые предназначены для проведения государственных испытаний. Нет даже более-менее точных подтверждений о том, что она испытывается", - говорит Жданов.

Ранее было подтверждено использование ракеты Х-59 "Овод" армией РФ в войне против Украине. Именно эта ракета вместе с Х-22 времен Хрущева становится одним из основных средств поражения для рашистов.

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