При одном условии Путина "сметет" его же народ, считает бизнесмен.

Победа Украины над Россией "вполне реальна" в 2023 году, но все зависит от того, как будут вести себя западные страны.

Победой украинского государства будет возвращение к границам 2014-го, рассказал DW российский миллиардер Леонид Невзлин - один из бывших руководителей компании ЮКОС, которого в РФ приговорили к пожизненному заключению якобы за организацию убийства, и он теперь живет в Израиле.

"...В нынешней ситуации они должны дойти до победы и вернуться к границам до 2014 года. Тогда это победа Украины...", - сказал собеседник.

По его мнению, в 2022 году это пока нереально.

"А вот в следующем вполне реально. Все зависит, опять же, от того, как будет вести себя Запад...", - добавил Невзлин.

Миллиардер добавил, что если российский президент Владимир Путин проиграет войну с Украиной, то "его сметет его же население".

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Москва может прекратить полномасштабную войну, начатую против Украины 24 февраля, если все государства мира одновременно введут антироссийские санкции.

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