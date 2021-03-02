14 февраля Илон Маск через Twitter пригласил Путина на онлайн-беседу.

В Администрации президента РФ за две недели так и не смогли наладить коммуникацию с Илоном Маском, который предложил Путину провести беседу в Clubhouse.

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Как сообщает TJournal, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема, вероятно, уже исчерпана.

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение. Потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску, или… Мы не получили никакого ответа. Поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», - отметил он.

Предложение Маска Путину

14 февраля Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина на онлайн-беседу в соцсети Clubhouse.

Для приглашения Маск использовал Twitter, отметив в своем посте официальный аккаунт Кремля в соцсети. Твит очень быстро завирусился.

В Кремле тогда заявили, что изучают предложение Маска.

Соцсеть Clubhouse была создана весной 2020 года и быстро обрела популярность на фоне пандемии. Функционал сети позволяет обмениваться аудиосообщениями в виртуальных тематических комнатах.

Маск и Россия

Компания SpaceX Илона Маска за минувшие годы потеснила "Роскосмос" в сфере ракетных пусков, а в 2020 году отправила людей в космос на собственном корабле CrewDragon, нарушив монополию Москвы в пилотируемой космонавтике.

Примечательно, что Илон Маск после успешного пилотируемого пуска Crew Dragon припомнил, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

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Автор: УНИАН