Сейчас акцент делают на заголовках, но затем и в тексте должность запретят указывать.

Кремль приказал средствам массовой информации прекратить называть президента Украины Владимира Зеленского президентом.

Как сообщает российское оппозиционное издание "Холод" со ссылкой на сотрудников российских изданий, соответствующее указание они получили 15 сентября. Требование касается всех видов медиа: от телеканалов до интернет-СМИ и Telegram-каналов.

"Навязать новые стандарты пытаются всем: от ТАСС до Ридовки. В некоторых редакциях эти требования вызвали волну возмущения - некоторые сотрудники даже угрожали уволиться", - сообщил анонимный источник.

Видео дня

Во время освещения деятельности Владимира Зеленского предлагают либо вовсе не упоминали его должность, либо использовать словосочетание "режим Зеленского". Помимо заголовков, требования хотят распространить на основной текст материала. Сейчас основной акцент сделали на заголовках.

Деятельность российской пропаганды

На днях российская пропаганда опозорилась очередным фейком об руководителе Главного управления разведки Кирилле Буданове, которого до этого неоднократно "прятала". По версии россиян, у Буданова якобы есть британский паспорт, который ему вручил лично Борис Джонсон.

Ранее россияне запустили новый фейк про "украинца-националиста", который вместе с трампистами "штурмовал" Капитолий в Вашингтоне в январе 2021 года.

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