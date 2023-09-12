В сюжете вражеского телеканала в подтверждение показывают украинского оператора СМИ во время выполнения своей работы.

Россияне распространяют фейк, что Капитолий в Вашингтоне в январе 2021 года вместе с трампистами штурмовал украинец со связями в "Азове". В частности, российский "первый канал" выпустил соответствующий сюжет.

"Ложь: к событиям января 2021 года причастны украинские националисты. На фото "Шаман" с рогами и в меховой шапке, а рядом - украинец Сергей Дубинин, связанный с запрещенным в РФ "Азовом". Спецслужбы (РФ) уже узнали и других украинцев, которые в тот день приехали в Капитолий", - рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности.

При этом сообщается, что на самом деле, Дубинин не был участником протеста.

Видео дня

"Он - оператор украинского телеканала "Интер". 6 января 2021 года мужчина выполнял свою работу в Вашингтоне. Там он и сделал фото с колоритным участником акции", - поясняется далее.

Кроме этого отмечается, что пока не найдено никакой информации о связи Дубинина с "Азовом".

Россия продолжает распространять фейки об Украине

Россия помимо непосредственных боевых агрессивных действий ведет также информационную войну против Украины и украинцев с целью дискредитировать. В связи с чем все время распространяет фейки и манипулирует.

В частности после биолабораторий, боевых комаров и "грязных" бомб недавно агрессоры взялись распространять чушь о якобы продаже органов украинцев.

По информации Центра противодействия дезинформации, россияне распространяют фейковое объявление о продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев. Как отмечается в объявлении, цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка 50%.

ЦПД проанализировал ресурсы, где распространяется подобная информация, и пришел к выводу, что они были созданы с целью провокаций.

Штурм Капитолия - что известно

Штурм Капитолия в США - насильственные протесты, прошедшие 6 января в Вашингтоне, организованы группой сторонников президента США Дональда Трампа, целью которых было изменить результаты президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание Капитолия США, что привело к гибели пяти человек и вынудило членов Конгресса США временно эвакуироваться. Однако в конечном итоге это не помешало сертификации результатов выборов.

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