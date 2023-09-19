Президент Украины и Первая леди примут участие в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл официальным визитом в Нью-Йорк. Они примут участие в мероприятиях 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН, где главной темой будет "Восстановление доверия и глобальной солидарности".

"В ближайшие дни буду иметь несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН. В частности, расскажу об украинских детях и то, что они вынуждены переживать из-за вражеского нападения. Расскажу об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на мероприятии, приуроченном к Международному дню равной оплаты труда", – говорится в сообщении Первой леди Украины в Instagram.

Кроме того, Елена Зеленская проведет встречу с семьей Клинтон, которые поддерживает Украину, а также с генеральным директором ВОЗ. Также Первая леди Украины вместе с гендиректором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную уничтожению Россией культурного наследия Украины.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Нью-Йорк посетил раненых украинских воинов, которые проходят в США лечение и реабилитацию в университетской больнице Статен-Айленда, и вручил награды.

Кроме того, президент в больнице пообщался с журналистами, которые спросили о присутствии главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Не мы выбирали этот формат. Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним", - цитирует Зеленского издание Укринформ.

Визит Зеленского в США - главные новости

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в Нью-Йорке с Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь издание The Guardian пишет, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также хочет встетиться с Зеленским.

В ночь на 19 сентября появилась информация, что борт с четой Зеленских прибыл в Нью-Йорк, где их встречала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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