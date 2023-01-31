Убитых "вагнеровцев" быстро заменяли новым "пушечным мясом", набранным из российских колоний, говорит Медведев.

Сбежавший в Норвегию бывший командир "вагнеровцев" Андрей Медведев утверждает, что ЧВК "Вагнера" бросала своих "воинов" в бой без каких-либо приказов и обсуждения тактики.

В интервью CNN он заявил, что неподготовленные войска ЧВК "Вагнера" придумывали планы на лету.

"Настоящей тактики не было вообще. Мы просто получили приказ о позиции противника... Не было никаких конкретных приказов о том, как нам себя вести. Мы просто планировали, как будем действовать, шаг за шагом. Кто будет открывать огонь, какие у нас будут смены… Что получится – это наша проблема", – сказал он.

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Он повторил свои предыдущие заявления о том, что "вагнеровцы" просто "расстреливали их на глазах у новичков" тех, кто не хотел воевать.

Медведев также называет главу ЧВК Евгения Пригожина "дьяволом" и утверждает, что передумал убивать украинцев на шестой день своего пребывания на фронте, поскольку стал свидетелем того, как его войска, доля заключенных в которых росла, превратились в пушечное мясо.

"Трупов было все больше, и входило все больше и больше людей. … Я не мог сосчитать, сколько. Они находились в постоянном обороте. Трупы, еще заключенные, еще трупы, еще заключенные", – говорит он.

Экс-командир "Вагнера" Андрей Медведев - кто это и что нужно знать о нем

Андрею Медведеву 26 лет. Он – бывший командир российской частной военной компании "Вагнера", контракт подписал в июле 2021 года. Это первый "вагнеровец", который воевал против Украины и после смог сбежать за границу.

Он пересек границу 13 января, как утверждалось, при содействии российской диссидентской группы "Гулагу.нет". Сам Медведев рассказывает, что переправился в Норвегию по ледяному озеру, используя белый камуфляж.

В декабре, еще до пересечения границы, дезертировавший Медведев рассказал журналистам российского издания The Insider о казнях наемников "Вагнера" за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Он говорил о десяти эпизодах, о которых ему известно, и утверждал, что двое убитых не были завербованными в ЧВК заключенными российских колоний. Он неоднократно утверждал, что готов рассказать все, что ему известно о "Вагнера" и ее лидере Евгении Пригожине.

16 января Норвегия подтвердила, что Медведев попросил убежища в стране. Первое время он находился на конспиративной квартире, после переведен в охраняемый иммиграционный центр. 22 января он был задержан, однако вскоре его отпустили.

Национальная служба уголовных расследований Норвегии, которая участвует в расследовании военных преступлений в Украине, заявила, что допрашивает Медведева, который "имеет статус свидетеля".

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