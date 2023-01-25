Ранее наемник попросил убежища в этой стране.

Норвежские власти освободили бывшего командира "вагнеровцев" Андрея Медведева, который нелегально попал в Норвегию и попросил убежища в этой стране.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на представителя иммиграционной полиции Норвегии Йон Андреас Йохансен, Андрей Медведев был освобожден из следственного изолятора "вопреки распоряжению о конкретном месте жительства", и причин для его дальнейшего содержания под стражей "больше нет".

Норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес назвал в комментарии норвежской газете Dagbladet, "разумным" решение освободить его клиента.

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Национальная служба уголовных расследований Норвегии, которая участвует в расследовании военных преступлений на Украине, заявила, что допрашивает Медведева, который "имеет статус свидетеля".

Напомним, Андрей Медведев был задержан несколькими днями ранее. Представитель норвежской полиции Лин Исаксен отмечал, что рассматривается вопрос об интернировании – лишении свободы без предъявления обвинений, которое применяют для заключения "вражеских граждан в военное время или подозреваемых в терроризме. Сам Медведев заявлял, что боится возможной депортации в Россию.

Экс-командир "Вагнера" Андрей Медведев - кто это и что нужно знать о нем

26-летний Андрей Медведев, экс-командир российской частной военной компании "Вагнера" – первый известный "вагнеровец", сбежавший за границу после участия в войне против Украины.

13 января он бежал в Норвегию, как утверждается, при содействии российской диссидентской группы "Гулагу.нет". 16 января власти Норвегии подтвердили, что "вагнеровец" попросил убежище в стране. Владимир Осечкин из "Гулагу.нет" сообщал, что Медведев находился под защитой на конспиративной квартире, пока его без объяснения причин не перевели в охраняемый иммиграционный центр.

В декабре в интервью российскому The Insider Медведев рассказал, что стал свидетелем казней наемников "Вагнера" за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Он сообщил о 10 таких эпизодах и отметил, что двое убитых не были бывшими заключенными (именно они составляют теперь значительную часть ЧВК "Вагнера" под руководством Евгений Пригожина). Медведев утверждал, что готов рассказать все, что ему известно о "Вагнера" и ее лидере Евгении Пригожине. Тогда же сообщалось о том, что российские силовики якобы объявили охоту на Медведева с целью передать его "Вагнеру" для расправы.

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