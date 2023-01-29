Неуклюжая попытка выдать новую "победу" боевиков ЧВК "Вагнер" провалилась.

Российские пропагандисты вновь похвастались "уничтожением" американских танков Abrams Украины. Впрочем, что-то пошло не так, фейк "спалили" даже комментаторы.

Об "уничтожении" очередного Abrams сообщил ряд российских пабликов. Отмечалось, что эту "победу" приписали себе наемники ЧВК "Вагнер". Боевики даже фотоподтверждение предоставили.

Впрочем, пейзажи вокруг отнюдь не похожи на украинскую зиму. Конечно, ведь это Abrams уничтожен в Ираке в 2003 году. Этой фотографией оккупанты "кормят" россиян, убеждая их, что уничтожили танк, которого физически еще нет в Украине.

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В соцсетях комментаторы подняли на смех бестолковость оккупантов. Некоторые отметили, что роспропаганда уже традиционно "уничтожает" технику, которую Украина еще не получила.

Популярные российские фейки

РФ уже не впервые хвастается "уничтожением" Abrams. Несколько дней назад оккупанты заявили о якобы уничтожении первого американского танка М1 Abrams под Соледаром. Рашисты распространяют фейк об уничтожении Abrams с помощью обычного РПГ-18 "Муха".

Кроме того, ранее в Министерстве обороны Украины высмеяли заявления Кремля о якобы уничтожении на фронте американских HIMARS.

В конце декабря прошлого года Министерство обороны РФ отметился новым фейком о "биолаборатории" в Украине.

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