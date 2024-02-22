По его словам, надо искоренять "интернациональную бригаду", которая стоит в украинской столице.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отличился новой порцией странных заявлений о войне и Киеве.

Во время одного из рабочих совещаний Медведев заявил, что считает украинскую столицу "российским городом". По его мнению, именно там якобы должны остановиться российские войска.

"Или это будет Киев? Да, пожалуй, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам: Киев - российский город, и оттуда идет угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, ведь Киев по своим корням хоть и российский город, им руководит интернациональная бригада противников России, во главе с США", - заявил Медведев, отвечая на вопрос, где остановятся российские войска.

По его словам, Россия должна убедить жителей аннексированных регионов, что "вернулась навсегда". Медведев также заявил, что Одесса - "российский город", который должен "вернуться домой".

Другие заявления Медведева

Как уже упоминалось, 17 января Медведев сделал странное заявление об Украине. Он написал, что ее существование является роковым для самих украинцев и подчеркнул, что не видит места в мире не только власти Украины, которую в России любят называть "бандеровской", но и всей нации.

Бывший лидер РФ назвал Украину "раковым новообразованием", отмечая, что Россия неизбежно заберет себе все ее земли.

Тем временем в офисе президент Украины объясняют, что в последнее время Россия громко "вопит" о "передышке" на фронте. В частности, Михаил Подоляк в этом контексте вспомнил об истеричности Медведева.

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