Несколько недель назад военные подбили танк Т-19, в который случайно выстрелил другой танк.

На стратегических учениях «Кавказ-2020» в Астраханской области российские военные немного ошиблись с запуском зенитной ракеты и «ударили» по своим позициям.

Инцидент на видео сняли сами военные.

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На кадрах заметно, как запущенная ракета сбивается с траектории и направляется к россиянам. В ответ те начали ругаться и изо всех сил покидать тяжелую технику, прячась возле колес автомобилей.

Ракета миновала головы россиян и упала в сотне метров.

"Еб*ть, будет, видимо, расследование", - сказал один из военных.

Это не первое такое происшествие на полигоне во время "кавказских" учений, отмечает Telegram - канал Baza. Несколько недель назад военные подбили танк Т-19, в который случайно выстрелил другой танк. Еще один россиянин пострадал, потому что выстрелил в себя из гранатомета.

25 сентября на учения прибыл и российский президент Владимир Путин.

Российские военные учения "Кавказ-2020" и ответ Украины

Российские военные стратегические учения «Кавказ-2020» состоятся 21-26 сентября.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в «совместных операциях по локализации и разрешении вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму». Планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств и еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей.

Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук (Астраханская область), а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Украинская разведка не исключает, что Россия во время учений "Кавказ-2020", которые будут проводиться в сентябре, прибегнет к провокационным действиям.

Украина в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020" в последней декаде сентября проведет командно-штабные учения "Совместные усилия-2020". Во время учений планируется проверить способность Генерального штаба Вооруженных сил в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО и организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил стран НАТО.

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Автор: Яна Ставская