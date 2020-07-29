"Все закрыто плотно": в СНБО оценили военную угрозу со стороны РФ для южных областей

Данилов также рассказал, что Украина проведет в сентябре собственные военные учения в ответ на российские "Кавказ-2020".

Украина параллельно с масштабными российскими военными учениями "Кавказ-2020", запланированными на сентябрь, может провести собственные учения "в довольно неожиданных местах".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

Оценивая военную угрозу для южных областей Украины, Данилов отметил:

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"То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну - с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы - большая ошибка".

По его словам, Украина не является одинокой в противостоянии российской угрозе - "у нас есть партнеры, которые совместно с нами этими вопросами занимаются".

"Недавно закончились большие учения НАТО в Черном море "Си Бриз". Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации. Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения - давайте увидим", - подчеркнул секретарь СНБО.

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На вопрос, будут ли такие учения раздражать Россию, Данилов ответил:

"Что значит раздражать? Мы живем в своей стране, наша задача - ее защищать. Если кого-то будет наше поведение раздражать, мы не можем на это обращать внимание".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает усилить давление на Кремль за нарушения прав человека в Крыму и милитаризацию полуострова.

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