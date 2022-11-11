Женщину возмутило то, что ребенок предпочитает мультики, а не посещение храма.

В Югре (РФ) следователи проверяют женщину, которая била и обзывала своего ребенка на улице.

Как отмечает российский Телеграм-канал "База", жители города Радужный случайно сняли на видео, как слишком "набожная" мать пинает, обзывает и бьет свою дочь, а второй ребенок за этим наблюдает.

Мать возмутилась, что ее дети редко ходят в церковь, предпочитая посмотреть мультики дома.

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"Мультики вам? Х*юльтики... Какой рукой крестишься, с*ка?", - кричала женщина.

Горе-мать проверяет полиция.

Неадекватные россиянки: самые интересные новости

Ранее во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься за то, что та встречается с украинцем.

"Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, нах*й, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Зал*па! Украина. Тебя вербует п*дар конченый. Вербовка", - кричала на видео женщина и заставляла дочь накидывать петлю на шею.

Впрочем, некоторые россиянки отмечаются и за рубежом. В Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

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