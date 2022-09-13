"Боевые чайки" начали распространяться по полуострову.

В Евпатории и Симферополе активисты распространили листовки с угрозами "гоблину" – так прозвали так называемого главу Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщило движение "Жовта стрічка".

"Активисты движения "Жовта стрічка" распространили очередные листовки во временно оккупированной АР Крым. Последний месяц нам очень нравится наблюдать за гоблином Сергеем Аксеновым, с бавовной и с "чемоданным" настроением рашистов. Мы распространили листовки в которых напоминаем, о вознаграждении в отношении Гоблина, а также "боевых чайках", которые начали распространяться по полуострову!", – говорится в сообщении.

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В движении акцентируют, что эти листовки – напоминание россиянам, что Крым – это Украина.

"Наше украинское сопротивление растет, у рашистов нет шанса!", - уверены активисты.

На фото можно увидеть предложение поймать Гоблина, а также предложение гоблину бежать.

Ранее полковник ВСУ заметил , что воздушные тревоги, участившиеся на территории оккупированного Крыма, связаны со взрывами там, и свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.

Так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов угрожал людям с проукраинской позицией тюрьмой.

При этом сам Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

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