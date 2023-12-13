Он добавил, что все якобы закончилось бы быстрее, если бы это зависело от него.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своим "прогнозом" относительно того, когда стоит ожидать завершения боевых действий в войне России против Украины.

По его словам, бои могут завершиться летом 2024 года – примерно в июне или июле. Как пишет российский ресурс Газета.Ru, такой прогноз Кадыров сделал в прямом эфире в своем Telegram-канале.

При этом глава Чечни добавил, что все якобы закончилось бы быстрее, если бы это зависело от него.

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"Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца", – выдал он.

Другие заявления Кадырова о войне в Украине

В конце ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия захватит Одессу и Харьков. Он добавил, что в РФ не хотят переговоров с Украиной.

Похожее заявление относительно переговоров он сделал в августе. Тогда Кадыров сказал, что РФ не собирается вести мирные переговоры, так как они ей не нужны, а Украину нужно "добить".

"Я абсолютно, на 100% не согласен с другими государствами, которые предлагают вести переговоры с Украиной. России это сегодня не выгодно. Украина каждый день теряет позиции… Тогда зачем вести переговоры? Нужно добить и все", – выдал он.

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