Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своим "прогнозом" относительно того, когда стоит ожидать завершения боевых действий в войне России против Украины.
По его словам, бои могут завершиться летом 2024 года – примерно в июне или июле. Как пишет российский ресурс Газета.Ru, такой прогноз Кадыров сделал в прямом эфире в своем Telegram-канале.
При этом глава Чечни добавил, что все якобы закончилось бы быстрее, если бы это зависело от него.
"Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца", – выдал он.
Другие заявления Кадырова о войне в Украине
В конце ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия захватит Одессу и Харьков. Он добавил, что в РФ не хотят переговоров с Украиной.
Похожее заявление относительно переговоров он сделал в августе. Тогда Кадыров сказал, что РФ не собирается вести мирные переговоры, так как они ей не нужны, а Украину нужно "добить".
"Я абсолютно, на 100% не согласен с другими государствами, которые предлагают вести переговоры с Украиной. России это сегодня не выгодно. Украина каждый день теряет позиции… Тогда зачем вести переговоры? Нужно добить и все", – выдал он.
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