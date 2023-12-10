При этом Айшат Кадырова является государственной чиновницей и работает в правительстве Чечни.

24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат, работающая министром культуры Чечни, "засветила" брендовую сумочку, стоимость которой превышает 2 млн рублей.

Элитный аксессуар Айшат Кадырова "выгуляла" на свадьбе своего родственника по мужу. На помпезной церемонии дочь чеченского лидера появилась в длинной шубе и с сумочкой бренда Fendi.

Как отмечает Телеграм-канал "Ищи своих", стоимостью такой модели сумки Peekaboo ISeeU Petite - 20 000 тысяч евро, или более 2 млн рублей. Очевидно, это довольно много для государственного чиновника.

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Айшат Кадырова - что известно о дочери лидера Чечни

В октябре этого года 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьер Чечни по социальным вопросам. Это решение одобрил глава Чечни.

Сам Кадыров отметил, что предложение о назначении Айшат Кадыровой на эту должность выдвинул председатель парламента Чечни Муслим Хучиев на расширенном заседании правительства.

"Безусловно, Айшат Кадырова сделала большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", – написал он.

Примечательно, что это не первая государственная должность Айшат Кадыровой – ранее она была замминистра культуры Чечни, а затем и сама возглавила это министерство.

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