Отдельно чеченский глава вспомнил о моральных качествах Путина.

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет полное право баллотироваться в президенты, "как люой гражданин России", цитирует РИА Новости.

Вместе с тем Кадыров добавил, что никогда этого делать не станет.

"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно", - сказал Кадыров.

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В своем Telegram Кадыров уточнил, что его заявления также касались мобилизации – мол, Чечня "перевыполнила план на более 200% за счет добровольцев".

Отдельно чеченский глава вспомнил о моральных качествах Путина.

"Поделился также своим отношением к президенту России Владимиру Путину, рассказал о его высоких моральных качествах, которые вызывают у меня неподдельное восхищение. Мы получаем от него всю необходимую помощь и понимание, что побуждает народ крепко сплотиться вокруг главы государства для благополучия нашей страны", - заявил Кадыров.

Роль Кадырова в российской политике

Рамзан Кадыров уже издавна считается "человеком Путина", постоянно выполняя его приказы и преследуя критиков российского президента.

Также Кадыров с воодушевлением принял вторжение в Украину, а его наемникам дали "особое задание" – убить Зеленского.

Вместе с тем, по наблюдению Института изучения войны, Кадыров создает параллельные "вагнеровцам" вербочные центры в Чечни, что объясняется попыткой ослабить влияние на Кремль другого "папугая" Путина – Евгения Пригожина.

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