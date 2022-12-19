Алексей Данилов отметил, что Кремль просто покупает лояльность Кадырова.

Президент Российской Федерации Владимир Путин боится нынешнего главаря Чечни Рамзана Кадырова. Кремль контролирует его при помощи денег и преференций, иначе Ичкерия давно была бы свободной.

"На самом деле Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

По его словам, у Москвы есть своя армия, а у Кадырова своя и если бы Путин не дал полную свободу главарю Чечни, то Ичкерия бы давно восстала.

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"Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. С Кадыровым, или без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень-очень быстро. Потому что это - отдельная страна, не имеющая отношения к Российской Федерации от слова совсем", - отметил украинский чиновник.

Кроме того, он напомнил, что Путин дал приказ убить отца Кадырова и по законам этого народа должен последовать ответ.

"Кадыроцы" на войне против Украины - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину кадыровцы участвуют в войне, но они не воюют, а только снимают видео, поэтому их стали называть TikTok-воинами.

11 сентября Рамзан Кадыров заявил, что для отправки на войну против Украины подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тысячи человек, но это ни на что не повлияло. Позже он заявил, что мобилизация в Чечне не будет проводиться, потому что они уже перевыполнили "спущенный план".

В свою очередь политолог Андрей Пионтковский считает, что Кадыров пытается сохранить свою армию, чтобы бороться за независимость региона после смерти Путина.

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