Слухи о его убийстве, вероятно, были операцией ради спасения.

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурах манов, которого называют главным критиком Рамзана Кадырова, жив и находится под защитой полиции Швеции. Слухи о его убийстве могли быть операцией.

Как пишет "Кавказ.Реалии" со ссылкой на пресс-службу правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом, Абдурахманова защищает полиция Швеции.

"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы.

Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может быть под защитой. В полиции Швеции воздержались от комментариев относительно Абдурахманова.

Как сообщает проект NEXTA Live информацию о том, что чеченский блогер жив, подтвердил суд в Мюнхене. Абдурахманов дает показания относительно покушения на его младшего брата.

"Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив. У нас нет причин сомневаться в информации", – сказал официальный представитель суда Лоран Лафлер.

Слухи об убийстве Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов - чеченский политический и общественный деятель. Председатель политической партии Чеченской республики Ичкерия, блогер-политолог, диссидент. Сторонник Ичкерии и ее независимости.

В 2017 году занял девятое место в конкурсе Youtube-блогеров политика и оппозиционного лидера в России Алексея Навального. Критик политики Кадырова на посту главы Чеченской Республики.

Эмигрировал в Швецию, где 6 октября 2021 года официально получил политическое убежище.

5 декабря ряд СМИ сообщил, что Тумсо Абдурахманов убит в Швеции. Он якобы "был расстрелян ночью группой лиц". Также сообщается, что спецслужбы спрятали брата Абдурахманова.

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